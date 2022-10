Il gioco di carte Marvel Snap è finalmente disponibile, ecco i link per il download

Sono passati ormai cinque mesi dall'annuncio ufficiale di Marvel Snap, gioco di carte virtuali collezionabili per PC e mobile. Il titolo è stato sottoposto, nel corso dell'estate, a lunga fase di testing con i giocatori e ora è finalmente disponibile per essere scaricato sulle vostre piattaforme.

Il titolo è stato sviluppato dal team di Nuverse - che a capo vede l'ex-Blizzard Ben Broode, il quale vanta già esperienze pregresse legate a Hearthstone - e si presenta ai giocatori con ben 150 carte collezionabili e circa 80 diverse ambientazioni. Ogni partita ha la durata di circa tre minuti, un lasso di tempo in cui ogni sfidante dovrà fare del suo meglio per avere la meglio sull'avversario in almeno 2 round sui 3 disponibili, mettendo in atto la migliore strategia.

La particolarità di questo titolo risiede sicuramente nel design delle sue carte, realizzate da artisti e fumettisti. Le carte possono essere sbloccate gratuitamente (e in maniera casuale) accumulando esperienza nelle partite contro i propri avversari, ma sarà anche possibile acquistarne delle varianti con un design più accattivante dal negozio del gioco.

Se siete interessati al download di Marvel Snap, potete consultare i link che vi proponiamo di seguito: