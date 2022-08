Un gioco extra arriva a sorpresa su PlayStation Plus Premium ed Extra, ma non Italia

La lineup dei giochi gratis PlayStation Plus Premium ed Extra di agosto 2022 non sembra aver convinto pienamente gli abbonati, nonostante la presenza di titoli di notevole spessore come Yakuza Zero o Yakuza Kiwami.

Ad agosto gli abbonati ai due livelli superiori di PlayStation Plus possono scaricare gratis Bugsnax, Dead By Daylight, Everspace, Metro Exodus, Monopoly Madness, Monopoly Plus, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Trials of Mana, UNO, Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2.

Ci sono dunque ben tre giochi di Yakuza insieme a Metro Exodus, Trials of Mana e giochi per famiglie come Bugsnax, UNO e Monopoly Madness/Monopoly Plus, in aggiunta citiamo Ghost Recon Wildlands, Dead by Daylight ed EverSpace, titoli che vanno a formare una lineup variegata anche se forse non ricchissima di grandi classici.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, un nuovo gioco si aggiunge a quelli già citati e si tratta di Wheel of Fortune, ovvero il videogioco ufficiale de La Ruota della Fortuna, programma televisivo famosissimo anche da noi sebbene non più in onda da alcuni anni.

Wheel of Fortune è disponibile come gioco extra PlayStation Plus Premium nei paesi europei di lingua inglese (come la Gran Bretagna), in Australia e Nuova Zelanda mentre non è scaricabile negli Stati Uniti e al momento nemmeno in Italia, dove il gioco non figura nemmeno su PlayStation Store, probabilmente a causa di problemi con le licenze del format televisivo.