Un gioco sui Fantastici 4 verrà annunciato durante il Disney & Marvel Games Showcase?

A sorpresa nella giornata di ferragosto, Disney e Marvel hanno annunciato il Disney & Marvel Games Showcase per il 9 settembre, tra i giochi presenti ci sarà spazio anche per il misterioso progetto Marvel sviluppato da Skydance New Media.

Secondo alcuni rumor, il primo gioco di Marvel e Skydance New Media sarà basato sui Fantastici 4 e non su Daredevil, a differenza di quanto si credeva fino ad oggi. E' bene chiarire come si tratti solamente di una voce di corridoio, che vorrebbe i Fantastici 4 protagonisti di un videogioco "corale" stile Marvel's Avengers o Guardiani della Galassia presumibilmente.

Tra gli altri giochi che vedremo al Disney & Marvel Games Showcase di settembre troviamo anche Disney Dreamlight Valley, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e Marvel's Midnight Suns, recentemente rinviato da ottobre 2022 ad un mese non meglio identificato del 2023. Da notare come il trailer dell'evento mostri anche Avatar Frontiers of Pandora di Ubisoft e chissà che non ci sia la speranza di vedere anche produzioni come lo Star Wars di Ubisoft Massive o Indiana Jones di MachineGames, solamente per citare due dei giochi più attesi su licenza Disney.

Ne sapremo di più a inizio settembr, nel frattempo vi chiediamo, cosa ne pensate di un videogioco dedicato ai Fantastici 4?