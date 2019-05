Il gioco di FromSoftware e George Martin potrebbe non essere interamente Open World?

A inizio settimana sono trapelati i primi rumor su Project Rune/Great Rune, nuovo progetto di FromSoftware sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, storia che ha poi ispirato la serie Il Trono di Spade. Nuove voci emergono ora su questo lavoro...

Commentando i leak riportati da Nibel, Antonio Fucito fa sapere di essere a conoscenza dell'esistenza di questo progetto già da qualche anno, tuttavia il giornalista afferma che potrebbe non trattarsi di un gioco interamente open world, anche a causa dei limiti del motore grafico, non l'Unreal Engine 4 come affermato da vari rumor, bensì lo stesso engine proprietario di FromSoftware, in questo caso migliorato sotto alcuni aspetti. Fucito esprime dubbi anche sul titolo, Great Rune potrebbe essere solamente un nome in codice come accaduto nel caso di Bloodborne, conosciuto con il codename SPRJ.

Per saperne di più dovremo probabilmente attendere la fiera di Los Angeles, secondo le voci trapelate il gioco sarà presentato da Bandai Namco durante la conferenza Microsoft E3 2019 in programma per domenica 9 giugno alle 22:00, ora italiana.