Il gioco di Gollum è brutto? Aspettate di vedere Skull Island Rise of Kong, orribile!

Pensavate che The Lord of the Rings Gollum fosse il peggior gioco del 2023? Beh, probabilmente lo è stato fino ad oggi, data di uscita di Skull Island Rise of Kong, un videogioco apparentemente terribile stando alle prime segnalazioni dei giocatori.

Skull Island Rise of Kong sta diventando virale sui social a causa di video esilaranti che mostrano le "qualità" del gioco: animazioni provvisorie, grafica (brutta) da PlayStation 2, collisioni inesistenti, sonoro pessimo e chi più ne ha più ne metta.

Direte voi, ma almeno Skull Island Rise of Kong costerà poco, giusto? Insomma, su PlayStation Store il gioco costa 39.99 euro anche se attualmente è scontato del 25%. Su X (ex Twitter) si grida allo scam e tutti sconsigliano fortemente di comprare Skull Island Rise of Kong, un vero e proprio gioco rotto con un gameplay rotto e in generale una qualità davvero sotto la soglia minima della decenza. Ci sono anche sequenze cinematiche mai completate, con animazioni del tutto statiche. E non stiamo scherzando.

Purtroppo non abbiamo (ancora?) avuto modo di provare con mano Skull Island Rise of Kong e possiamo dunque basarci solamente sui pareri della community, speriamo di potervi dare presto il nostro giudizio su questo titolo che si candida a mani basse a diventare il gioco più brutto del 2023. Almeno fino ad ora.