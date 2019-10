Nessun gioco per Google Stadia è stato cancellato, Big G chiarisce la situazione

La scorsa settimana Google ha aggiornato la pagina giochi di Google Stadia sul sito ufficiale aggiungendo titoli come Red Dead Redemption 2, Watch Dogs Legion, Marvel's Avengers e Football Manager 2020, rimuovendo però tre titoli. Cosa sta succedendo?

Nello specifico dall'elenco ufficiale sono scomparsi Samurai Shodown, Final Fantasy XV Stadia Edition e Dragon Ball Xenoverse 2. Questi giochi sono stati cancellati? No, Google conferma che i titoli citati sono in fase di sviluppo e usciranno su Stadia, semplicemente viene chiarito che "l'elenco non è definitivo ed è in continuo aggiornamento, la lista presente sul sito non include tutti i giochi annunciati o in sviluppo ma solamente una parte di essi con focus sulle produzioni più rappresentative."

Dunque nessun gioco per Stadia è stato cancellato e anche Final Fantasy XV, Samurai Shodown e Dragon Ball Xenoverse 2 usciranno sulla piattaforma Google. Stadia uscirà il prossimo mese (la data precisa non ancora stata ufficializzata, si rumoreggia però il 14 novembre) e tra i giochi di lancio segnaliamo Red Dead Redemption 2, in uscita su PC poco prima, a inizio novembre. Nel frattempo la Google Stadia Founder's Edition è sold out in tutti i paesi ma se siete interessati potete ancora preordinare la Premiere Edition, privo però di joypad e Google Chromecast.