Il nuovo gioco di Hideo Kojima per Xbox esiste ancora: il report di Jeff Grubb

Negli scorsi mesi si erano diffuse varie voci di corridoio che davano per certo un gioco in esclusiva Xbox realizzato da Hideo Kojima. Né Microsoft, né tantomeno Kojima Productions hanno mai commentato ufficialmente i rumor, dunque una conferma o anche una smentita finora non sono arrivate.

Secondo alcuni report il nuovo gioco di Hideo Kojima per Xbox sarebbe basato su una IP già esistente, tuttavia da allora si è parlato poco o nulla di questo misteriosissimo progetto. A gettare nuovamente benzina sul fuoco ci ha pensato il giornalista Jeff Grubb nel corso dell'ultima edizione del podcast GrubbSnax. Secondo l'insider, infatti, la collaborazione tra Xbox e Kojima sta andando avanti esattamente come previsto dai piani. E quest'ultimo aggiornamento risalirebbe a un paio di settimane fa.

"Quanto affermo non si basa sulle informazioni che avevo l'anno scorso. Sono molto più recenti. Stanno andando avanti", afferma Grubb. Il giornalista ha detto la sua anche sull'aggiunta di Death Stranding nella nuova copertina dei PlayStation Studios: "Ciò significa che PlayStation potrebbe aver acquisito Kojima Productions? Non necessariamente", si è limitato a dire l'informatore.

Per il momento, dunque, si continua a restare sul vago e con pochi dettagli, ma sembra certo che il titolo per Xbox sviluppato da Kojima non solo esista, ma sia in pieno sviluppo. E la curiosità di scoprire di cosa si tratta è alta.