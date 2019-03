Il gioco horror Dollhouse arriva a maggio, ecco il nuovo trailer

Dollhouse uscirà il 24 maggio di quest’anno su PlayStation 4 e Steam, uscirà anche una versione fisica per PS4. La data è stata svelata oggi, quando Soedesco e Creazn Studio hanno pubblicato un nuovo e angosciante trailer di Dollhouse in stile film noir degli anni ‘50.

Dentro Dollhouse

Il trailer mostra Marie, una volta conosciuta come “la migliore detective del mondo” ma adesso affetta da amnesia, alle prese con un’indagine terrificante all’interno di Dollhouse. Trovandosi di fronte a entità inquietanti, indizi criptici e trappole mortali, dovrà riacquisire la sua memoria e fuggire da Dollhouse prima che sia troppo tardi.



Marie ha il potere di rimuovere oggetti e di stordire momentaneamente il suo inseguitore con la funzione Flash, che le permette di sopravvivere; appare anche nel trailer. In più, c’è la funzione “Focus” che permette a Marie di vedere con gli occhi del suo stalker.

Open Beta

Nel weekend del 13 e 14 aprile, Dollhouse sarà disponibile in versione Open Beta per testare la modalità Multigiocatore online e raccogliere le opinioni degli utenti. Gli interessati a partecipare possono iscriversi alla Beta sul sito di Dollhouse. L’iscrizione non garantisce la partecipazione, i partecipanti all’Open Beta sono selezionati casualmente tra le iscrizioni e gli verrà fornita una chiave d’accesso beta.