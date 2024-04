Il gioco di Iron-Man sarà un AAA Open World, conferme da un annuncio di lavoro

Da un annuncio di lavoro abbiamo appreso che Marvel's Black Panther sarà Open World, destino condiviso a quanto pare con Marvel's Iron-Man, sempre pubblicato da Electronic Arts.

Un recente annuncio di lavoro conferma quanto emerso nei mesi scorsi: il gioco di Iron-Man di Electronic Arts sarà un AAA Open World e lo studio di sviluppo sta cercando varie figure professionali con esperienza nella creazione di videogiochi a mondo aperto e che abbiano già sviluppato titoli di questo genere con budget AAA.

Nonostante non sia mai apparso in pubblico Marvel's Iron-Man è vivo e vegeto e lo sviluppo procede bene, dice Electronic Arts. Non è chiaro quando il publisher mostrerà un teaser o un gameplay trailer del gioco, al momento la campagna di comunicazione non è ancora iniziata e dunque non ci resta che attendere per saperne di più.

Recentemente Electronic Arts ha cancellato vari giochi su licenza in sviluppo ma i giochi di Iron-Man e Black Panther si sono salvati e risultano attualmente in fase di sviluppo, seppur privi di una finestra di lancio anche solo indicativa.

Marvel's Iron-Man è sviluppato in Unreal Engine 5, EA assicura che il gioco sarà "speciale" e sfrutterà al massimo il motore grafico di Epic Games. Sarà davvero così? Lo scopriremo presumibilmente solo tra qualche anno.

