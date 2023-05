The Legend of Zelda: in quale gioco Link puzza di più?

Sì lo sappiamo, avete letto il titolo e state pensando che al peggio non c'è mai fine. Per quanto la domanda sia assurda, a rispondere a questo quesito sono stati il produttore Eiji Aonuma e il direttore Hidemaro Fujibayashi, rispettivamente produttore e direttore di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, nel corso di una intervista a Wired USA.

Eiji Aonuma non ha dubbi, la versione più puzzolente di Link è quella vista in The Legend of Zelda Breah of the Wild, l'outfit composto da pelliccia e ossa "potrebbe essere molto puzzolente, dal momento che genera un odore di animale selvatico."

Il direttore Fujibayashi invece opta per il Link di The Legend of Zelda Twilight Princess poiché "passa molto tempo in mezzo alla terra e girovagando nei dungeon vestendo i panni di un lupo" inoltre Hidemaro cita anche la sequenza nella quale Link si esibisce in un combattimento di Sumo, una "situazione che immagino generi parecchia puzza."

Entrambi sembrano essersi molto divertiti a rispondere a questa domanda, sottolineando come nessuno in tanti anni abbia mai chiesto qualcosa del genere. Chissà che odore emana Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dopo aver volato per decine di chilometri con la Paravela... certo un tuffo nell'acqua potrebbe aiutare a ristabilire una corretta igiene.