Il gioco diventa per tutti con il Logitech G Adaptive Gaming Kit per Xbox One

Logitech G annuncia Adaptive Gaming Kit, nuova collezione di pulsanti e grilletti progettata per giocatori affetti da disabilità. Compatibile con Xbox Adaptive Controller, Logitech G Adaptive Gaming Kit permetterà ai gamer di giocare nel miglior modo possibile fornendo un set di controlli facilmente configurabili.

Dotato di una grande varietà di pulsanti e grilletti di prima qualità che garantiscono durata e performance di alto livello, ad un prezzo molto più competitivo di quello che al momento è presente sul mercato.

“Il Logitech G Adaptive Gaming Kit è pensato per essere il compagno ideale dell’Xbox Adaptive Controller, dando ai giocatori gli strumenti necessari ad un prezzo più sostenibile” dichiara Ujesh Desai, vice presidente e general manager di Logitech Gaming. “Supporta inoltre il nostro sforzo nel migliorare l’inclusività e la diversità nel mondo del gaming, fondamentalmente perché crediamo che la vita sia divertente quando si gioca, ed ognuno di noi dovrebbe essere in grado di giocare.”

Logitech G ha lavorato con il Microsoft Inclusive Tech Lab e altri gruppi leader nell'accessibilità come The AbleGamers Charity e SpecialEffect per sviluppare il Logitech G Adaptive Gaming Kit e assicurarsi di andare incontro ai bisogni della community.

“L’Xbox Adaptive Controller ha dato la possibilità di giocare a tante persone con disabilità in tutto il mondo,” dichiara Jenny Lay-Flurrie, chief accessibility officer di Microsoft. “Con l’aggiunta del Logitech G Adaptive Gaming Kit, siamo davvero emozionati nell'osservare questo forte impatto continuare a crescere, progettare attraverso la lente d’ingrandimento della disabilità non è mai stato così importante, oggi la tecnologia può sfondare le barriere e includere al gioco chiunque.”

“L’obiettivo di AbleGamers è trovare un modo per persone affette da disabilità di giocare ai videogame” dichiara Steve Spohn, chief operations officer di AbleGamers. “I bisogni di ognuno sono differenti, e il Logitech G Adaptive Gaming Kit mette a disposizione un vasto range di configurazioni e opzioni per rendere il gioco una possibilità per tutti. Abbiamo davvero apprezzato l’opportunità di lavorare così a stretto contatto con Logitech G sul design del kit, e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme anche in futuro.”

Il Logitech G Adaptive Gaming Kit include tre pulsanti piccoli e tre grandi dotati di switch meccanici di alta qualità. Include inoltre 4 pulsanti light touch, due grilletti regolabili, un tappetino gaming personalizzabile, cinturini in velcro, tutto utilizzabile con la massima facilità. Il dispositivo sarà disponibile online e presso rivenditori Microsoft selezionati a novembre 2019 ad un prezzo consigliato di €99,99. Per utilizzare il Logitech G Adaptive Gaming Kit, sarà necessario avere una Xbox e l’Xbox Adaptive Controller.