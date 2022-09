Il nuovo gioco Marvel e Skydance sarà cinematografico come Uncharted: ne parla Amy Hennig

A margine del Disney & Marvel Games Showcase, la creatrice di Uncharted Amy Hennig ha partecipato a una tavola rotonda con i giornalisti accorsi all'evento e fornito delle importanti anticipazioni sull'esperienza grafica e ludica del nuovo gioco Marvel e Skydance con Captain America e Black Panther.

L'esponente di Skydance New Media ha colto l'occasione per rispondere ai quesiti posti dai tanti addetti al settore e giocatori desiderosi di scoprire come sarà il gameplay del nuovo titolo sviluppato in collaborazione con la Casa delle Idee.

Hennig ha esordito nel suo discorso affermando che "se avete già giocato i miei titoli precedenti, allora non siete così lontani dallo scoprire quale sarà il gameplay e l'esperienza offerta da questo nuovo videogioco. Come appassionata e come creatrice, amo cimentarmi nello sviluppo di titoli che abbracciano l'azione e l'avventura. Quindi sì, se avete familiarità con il mio lavoro allora avete già capito quale sarà il DNA di questo gioco".

La ex dirigente di Naughty Dog ha poi sottolineato come "i pilastri creativi di questo nostro progetto, come facilmente prevedibile, saranno la trama e il proprio personaggio. In entrambi gli aspetti ci sarà un approccio fortemente cinematografico nella realizzazione dell'esperienza grafica, ludica e narrativa. Stiamo dando vita a cose molto interessanti in quest'ambito, sto vedendo cose che non avevo mai osservato prima d'ora. E poi la parte grafica... la fedeltà visiva di questo gioco è da primi della classe".

L'alta rappresentante di Skydance New Media entra poi nel merito del gameplay riferendo che "vogliamo dare a tutti l'opportunità di sperimentare nei panni di questi eroi e immedesimarsi nel proprio personaggio. I controlli saranno perciò molto semplici, contestuali e intuitivi, ma ci sarà anche una grande profondità nel gameplay".

Mentre aspettiamo di ricevere maggiori chiarimenti sull'esperienza ludica, sulla storia e sui personaggi di questa nuova avventura 'in stile Uncharted', vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro ultimo approfondimento su cosa aspettarsi dal gioco di Marvel e Skydance con Captain America e Black Panther.