Il gioco di Marvel e Skydance sarà sui Fantastici 4? Emergono nuovi indizi

Si è parlato tanto di un nuovo gioco prodotto da Marvel e Skydance New Media che dovrebbe essere presentato il 9 settembre durante il Disney Marvel Games Showcase... ma di cosa si tratterà, esattamente?

I rumor puntano in direzione di un nuovo videogioco di Ant-Man o dei Fantastici 4 e questa seconda ipotesi sembra essere la più probabile, come già rivelato da un presunto leak emerso nelle scorse ore. Sebbene non ci siano dettagli in merito, ci sono molti indizi che farebbero pensare ai Fantastici 4, Marvel descrive il progetto come un blockbuster action adventure AAA di stampo narrativo con una storia originale ambientata nell'Universo Marvel.

Interessante il fatto che il gioco venga segnalato nella lineup del Disney Marvel Games Showcase come "Marvel Ensemble Game" ovvero un gioco di gruppo come Avengers o Guardiani della Galassia. Questo appellativo porterebbe ad escludere Ant-Man, Daredevil, Elektra e altri personaggi rumoreggiati in passato proprio a favore dei Fantastici 4.

Da ricordare come il 2024 vedrà l'uscita di un nuovo reboot cinematografico dei Fantastici 4 e chissà che il videogioco non possa uscire in contemporanea con il film. Per il momento sono solamente delle ipotesi, ne sapremo di più il 9 settembre durante l'evento dedicato ai nuovi giochi Marvel e Disney.