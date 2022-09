Il gioco Marvel di Skydance si mostra: Captain America e Black Panther confermati

Alla fine i rumor sul gioco Marvel di Skydance hanno trovato conferma nel corso del Disney & Marvel Games Showcase del 9 settembre 2022: il progetto esiste a tutti gli effetti, sebbene per il momento resti sprovvisto di un nome ufficiale.

Nessun gameplay o dettaglio particolare, dato che la World Premiere andata in onda nel corso dell'evento si è tratta di un breve ma intrigante teaser trailer che conferma non solo il setting ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche la presenza di Captain America e Black Panther tra i protagonisti. Ma i due eroi non saranno soli, dato che verranno accompagnati da altri due personaggi per il momento non rivelati ma noti semplicemente come "Soldier" e "Spy". Vengono quindi smentite definitivamente le voci di corridoio che volevano il gioco Marvel di Skydance incentrato sui Fantastici 4.

Dal trailer si può quindi intuire che, con la presenza di quattro personaggi giocabili, il titolo Marvel sviluppato dal team di Amy Hennig potrebbe avere meccaniche di gioco cooperative, magari proprio fino a quattro giocatori. Si tratta in ogni caso di un'ipotesi, almeno fino a quando non arriveranno comunicazioni ufficiali da parte di Marvel o di Skydance New Media in merito al progetto.

A mancare non è solo il titolo del progetto, dato che per adesso tutto tace sul fronte della finestra di lancio ed anche sulle piattaforme che ospiteranno l'avventura. Non resta che attendere maggiori novità nel prossimo futuro.