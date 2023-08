Che fine ha fatto il gioco multiplayer di Horizon?

Da diverso tempo si parla di uno spin-off per la serie di Horizon tutto incentrato sul multiplayer, un esperimento sempre ambientato nello stesso universo ideato da Guerrilla Games. Tuttavia il progetto finora non è mai stato presentato al pubblico e c'è grande incertezza sul suo attuale status.

Che fine ha fatto dunque il gioco multiplayer di Horizon? Difficile dirlo dato che negli ultimi tempi ci sono state tra l'altro ben poche nuove voci di corridoio sul suo sviluppo. Che il titolo esiste sembra praticamente certo, considerato che in precedenza è trapelata in rete una vecchia build di Horizon Multiplayer risalente al 2020 e che mostrava anche le creature robotiche già viste all'interno del primo capitolo del brand, Horizon Zero Dawn. A parte questa testimonianza, tuttavia, l'opera rimane completamente avvolta nel mistero e non sembra esserci alcun segnale in merito ad un suo possibile annuncio nel corso dei prossimi mesi.

Sebbene non ci siano certezze chiare in merito, si potrebbero comunque escludere eventuali problemi di sviluppo per il progetto: nel corso di luglio 2023 Jan-Bart van Beek, director di Guerrilla Games, ha rivelato che la compagnia avrebbe già in mente 16 idee e piani per portare avanti la serie di Horizon, confermando tra l'altro che il team sta effettivamente lavorando ad un gioco multiplayer pur senza mai citare in maniera esplicita la serie con protagonista Aloy.

Una cosa appare sicura: Horizon andrà avanti con vari progetti in futuro, ed uno di questi sembra proprio essere lo spin-off multiplayer. Resta solo da capire a che punto è arrivato lo sviluppo e, soprattutto, quando potrebbe essere annunciato. Appare molto difficile un reveal già nel corso del 2023, ma chissà che il 2024 non sia l'anno giusto per avere finalmente novità concrete ed ufficiali sul prossimo esponente di Horizon.