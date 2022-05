Il gioco multiplayer di Insomniac per PS5 è una nuova IP, addio Resistance?

Insomniac Games non sta lavorando solo a Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, la compagnia ha in programma anche un gioco multiplayer per PlayStation 5, a quanto pare però il gioco in questione sarebbe una nuova IP e non è legato in alcun modo alla serie Resistance, a differenza di quanto ipotizzato in passato.

Insomniac è alla ricerca di un Art Director che si occupi di lavorare alla direzione artistica di un nuovo progetto multiplayer e assista il team nella fase di pianificazione e pre-produzione di una nuova IP. Lo studio cita proprio la volontà di creare una nuova proprietà intellettuale multiplayer, il nuovo progetto dunque non sarà legato a franchise celebri e in questo senso possiamo escludere una versione multigiocatore di Resistance.

Difficile dire quando vedremo questo titolo dal momento che, come detto, la priorità per Insomniac Games al momento sembra essere quella di lanciare Marvel's Spider-Man 2 nel 2023 e Marvel's Wolverine nel 2024, il gioco multiplayer potrebbe dunque arrivare in un secondo momento, il progetto sembra ancora in fase di pre-produzione o comunque di pianificazione, un lancio nel breve periodo è assolutamente escluso.

Sony guarda con sempre maggior interesse alla pubblicazione di giochi live, con dieci GaaS previsti su PlayStation entro il 2026, che uno di questi sia proprio marchiato Insomniac Games?