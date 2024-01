Un gioco per lo State of Play: The Last of Us 3 vs Uncharted vs GOW Trilogy, quale scegli?

No, non succede, non stiamo anticipando nulla e non vogliamo fomentare la community. Prima illuso, e poi deluso... sappiamo come funziona. The Last of Us, God of War e Uncharted non saranno sicuramente allo State of Play di stasera 31 gennaio, ma a noi piace guardare oltre...

Pensando a tre IP Sony che ci piacerebbe vedere durante l'evento, abbiamo tirato fuori i nomi di The Last of Us Parte 3, God of War Trilogy Remastered e un nuovo Uncharted di Naughty Dog. Se potessi esprimere un solo desiderio, ora, in questo esatto momento, di quale di questi tre titoli vorresti vedere un teaser?

Ribadiamo che nessuno di questi giochi sarà presente all'evento, ma analizziamo le single situazioni:

The Last of Us Parte 3

Mai confermato ufficialmente, secondo molti insider Neil Druckmann è già da tempo al lavoro sulla terza parte dell'avventura di Ellie. Tuttavia, probabilmente The Last of Us Parte 3 non arriverà prima di altri 3 o 4 anni, considerando che The Last of Us Parte è uscito nel 2020. Lo vedremo su PlayStation 6? Magari prima su PS5, e poi in versione rimasterizzata su PS6, chissà... In ogni caso, è davvero troppo presto per qualsiasi comunicazione a riguardo.

God of War Trilogy Remastered

La raccolta della prima trilogia di God of War per PS5 esiste secondo fonti affidabili: Shpeshal Nick ha rivelato alla fine dello scorso anno che Sony sarebbe al lavoro su un pacchetto con le riedizioni per PS5 (e forse, PC?) di God of War, God of War II e God of War III. Purtroppo l'insider non sa nulla riguardo la data di lancio o una possibile finestra di pubblicazione, un teaser a sorpresa stasera sembra impossibile (ripetete con noi: non succede) ma chissà che nei prossimi mesi non si possa muovere qualcosa...

Uncharted 5

Quale futuro per Uncharted? Bella domanda, perché Uncharted 4 è uscito quasi ben otto anni fa (davvero) mentre Uncharted L'Eredità Perduta ha visto la luce nel 2017. Un sacco di tempo fa vero? D'accordo, Nathan è tornato nel 2022 con Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri su PS5 e PC, ma la community chiede a gran voce un nuovo gioco. Al momento Naughty Dog sembra aver mandato Nathan Drake in pensione, secondo vari rumor si pensava ad uno spin-off su Sully ma anche questa idea sembra essere stata abbandonata. Ad oggi, probabilmente si sta pensando a come "rebootare" la serie, un ritorno imminente è decisamente impossibile.