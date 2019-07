Il gioco parodia Cyberprank 2069 rimosso da Steam: prometteva copie di Cyberpunk 2077

Il numero di giochi pubblicati su Steam aumenta a ritmi vertiginosi anno dopo anno. Nonostante le misure adottate da Valve, in ogni caso, sono fin troppi i titoli di dubbio gusto che riescono ad arrivare sugli scaffali digitali. È il caso, ad esempio, di Cyberprank 2069, un pessimo titolo che imitava in malo modo l'atteso Cyberpunk 2077.

Come potete vedere nel video gameplay allegato in calce, si trattava di un gioco in prima persona di scarsa fattura, che non faceva altro che imitare le meccaniche del gioco in via di sviluppo presso gli studi di CD Projekt RED. All'inizio, pensate un po', si chiamava Cyberpunk 2069, ma per scongiurare beghe legali ha cambiato nome. La rimozione da Steam, tuttavia, non è stato in grado di evitarla.

Gli sviluppatori della pessima imitazione, venduta a ben 9,99 euro, promettevano infatti un copia di Cyberpunk 2077 come regalo di Natale per tutti gli acquirenti. Come se non bastasse, hanno persino messo in palio una Collector's Edition per l'autore della recensione più divertente. Siamo sicuri che la maggior parte dei giocatori non si sia fatta prendere in giro, ma non stentiamo neppure a credere che qualcuno possa esserci cascato. Per fortuna, alla fine è stato definitivamente rimosso. Il vero gioco, Cyberpunk 2077, uscirà il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC