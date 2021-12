Giochi PC gratis su Epic Games Store: disponibile il regalo del 18 dicembre

Dopo aver proposto Shenmue III e Neon Abyss gratis su Epic Games Store, il team di Epic Games svela il nuovo titolo protagonista della gradita iniziativa natalizia.

Per un periodo di ben quattordici giorni, il negozio videoludico digitale disponibile su PC - lo ricordiamo - regalerà una produzione alla community. I giochi distribuiti nella cornice dell'iniziativa resteranno proprietà degli utenti per sempre, senza alcun tipo di scadenza. Ebbene, anche quest'oggi è dunque tempo di mettere le mani su di un nuovo gioco PC gratis.



Per la giornata odierna, sabato 18 dicembre, Epic Games Store ha in particolare deciso di rendere disponibile Remant from The Ashes. Interessante ibrido tra un Action RPG di stampo Souls-like e uno shooter, la produzione è frutto delle attività di Gunfire Games. Esordito nel corso del 2019, il titolo è ora disponibile gratis, anziché al prezzo di listino di 39,99 euro. Come già accaduto per gli altri regali di Epic Games degli ultimi giorni, la promozione resterà attiva solamente per 24 ore, con scadenza fissata per le ore 16:59 di domani, domenica 19 dicembre.



Di seguito, vi riportiamo il link per approfittare dell'offerta:

In chiusura, ricordiamo che la pubblicazione del titolo di Gunfire Games sembra attribuire ulteriore affidabilità alle previsioni condivise dal noto insider bilibili-kun, che ha condiviso alcune anticipazioni sui giorni più interessanti per i giochi gratis su Epic Games Store.