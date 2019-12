Un gioco perduto di oltre 25 anni fa è stato ritrovato grazie ad uno streaming

Prima di creare l'editor grafico freeware Paint.NET, Rick Brewster si dilettava a sviluppare giochi. Ha cominciato fin da piccolo: nel 1994, a soli dodici anni, diede vita a The Golden Flute 4: The Flute of Immortality, un titolo chiaramente ispirato alla serie Quest for Glory.

Un giorno, Brewster spedì la sua unica copia del gioco a suo cugino: quest'ultimo, purtroppo, la smarrì a causa di una disattenzione, mentre il backup andò perso a causa di un crash dell'hard disk sul quale era salvato. Da allora, il titolo è stato considerato perduto per sempre. La vita, tuttavia, di tanto in tanto riserva delle sorprese inaspettate: potete facilmente immaginare la gioia di Brewster quando, alla Vigilia di Natale, ha visto il gioco che credeva di aver perso in streaming sul canale Twitch di un certo Macaw, un giocatore che intrattiene i propri spettatori con il retrogaming.

Dopo l'incredibile scoperta, lo sviluppatore ha raccontato la storia del gioco: The Golden Flute 4: The Flute of Immortality fa parte di una serie di sequel fan-made di un'avventura testuale chiamata The Golden Flute, che nei primi anni '90 venne pubblicata in formato testuale per insegnare ai bambini le basi della programmazione. Brewster, all'epoca già un grande fan dei giochi Sierra, non solo assimilò tutto quello che c'era scritto, ma iniziò anche ad espanderne l'universo. All'epoca lo faceva solo per diletto, dal momento che il gioco non venne creato per essere pubblicato e venduto.

Brewster, che ha ora recuperato il codice originale, non ha ancora capito come ha fatto The Golden Flute 4: The Flute of Immortality a sopravvivere per tutto questo tempo, per poi andare a finire nelle mani dello streamer Macaw. Probabilmente, suo cugino lo caricò su un Bulletin board system, per poi dimenticarsene completamente. Ciò che è accaduto dopo è completamente ignoto: un miracolo di Natale?