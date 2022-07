Un gioco dei Pokemon per N64 arriva su Nintendo Switch Online dal 15 luglio

A giugno, Nintendo ha pubblicato Pokemon Snap nel catalogo N64 su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, a luglio gli iscritti al servizio possono scaricare un secondo gioco dedicato ai Pocket Monsters, uscito sempre su Nintendo 64.

Non parliamo di Pokemon Stadium o Pokemon Stadium 2 ma bensì di Pokemon Puzzle League, disponibile dal 15 luglio in Europa e negli Stati Uniti. Pokemon Puzzle League è stato pubblicato originariamente nel settembre 2000 in Nord America per poi arrivare da noi nel marzo dell'anno successivo, nel pieno della Pokemon Mania in Occidente.

Il gioco è un puzzle stile Puyo Puyo ambientato nel mondo dei Pokemon, con 15 differenti allenatori da sfidare a suon di gemme colorate. Un concept all'epoca reso popolare da giochi come Super Puzzle Fighter II Turbo o Magical Drop e adattato all'universo Pokemon con discreto successo di pubblico e critica.

In Giappone, Pokemon Puzzle League non sarà invece disponibile su Nintendo Switch Online e verrà sostituito da Custom Robo e Custom Robo V2 usciti rispettivamente nel 1999 e nel 2000 solo in Asia e mai tradotti in lingua inglese.

Il primo luglio Nintendo Switch Online si è aggiornato con quattro giochi Mega Drive: Comix Zone di SEGA, Mega Man The Wily Wars di Capcom, Target Earth e Zero Wing.