Il gioco porno Subverse fa il botto su Kickstarter: guerre spaziali e avvenenti ragazze!

Ha destato notevole interesse il caso di Subverse, definitivo come un "Mass Effect con procaci bellezze", il progetto ha riscosso un notevole successo su Kickstarter, con oltre 1.8 milioni di euro raccolti su Kickstarter.

Studio FOW fa sapere che "Subverse è un gioco per adulti, un gioco di battaglie spaziali con una particolarità, ovvero la presenza di avvenenti ragazze nell'equipaggio che potrete reclutare per svolgere qualsiasi compito. Volete provare a sedurle per arrivare a qualcosa di più? Accomodatevi!"

Come detto, il progetto ha raccolto 1.8 milioni di euro a fronte di una richiesta di 116.000 euro, numeri incredibili tanto che ad oggi Subverse occupa la posizione numero 22 tra i giochi di maggior successo finanziati tramite Kickstarter insieme a produzioni come Kingdom Come Deliverance, Divinity Original Sin 2, Pillars of Eternity e Shenmue 3.

Subverse ha già una pagina su Steam, gli sviluppatori fanno sapere che il gioco verrà localizzato in varie lingue oltre all'inglese, al momento il lancio è previsto solo su PC nel 2020 con una versione Early Access in partenza durante l'estate 2019.

Cosa ne pensate di questo progetto? Sicuramente Studio FOW sembra essere riuscito a soddisfare la curiosità dei giocatori, ottenendo finanziamenti ben al di sopra delle aspettative e generando una notevole attesa nel pubblico e nella stampa.