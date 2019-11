Il gioco preferito di Doug Bowser, presidente di Nintendo, potrebbe stupirvi

Da quando Doug Bowser è a capo di Nintendo ha dato via a una delle combinazioni di nomi più belle della storia dei videogioghi, e nonostante l'eredità dell'amatissimo ex presidente Nintendo Reggie Fils-Aime sia davvero difficile da raccogliere, i fan della Grande N sembrano star apprezzando anche la sua personalità ed il suo operato.

Recentemente Bowser si è ancora più aperto nei confronti dei fan, rispondendo alle domande del magazine dell'Università dello Utah, che hanno toccato diversi argomenti, tra cui il suo videogioco preferito di sempre.

Ci si aspetterebbe che la risposta fosse relativa ad un titolo Nintendo, ma invece un po' a sorpresa, il presidente di Nintendo of America ha indicato Myst. Si tratta in effetti di un titolo molto in voga negli anni '90 (Myst ha compiuto 25 anni recentemente), ma forse non proprio ciò che ci si aspettava come risposta.

"Il mio gioco preferito di sempre è Myst, un'avventura profonda, immersiva e piena di enigmi con pochi dialoghi. La grafica era straordinaria. Ho finito i primi tre capitoli. Adesso il mio gioco preferito è Super Mario Odyssey per Nintendo Switch. Sono vicinissimo a completarlo ed a raccogliere tutte le Lune".

Se ve lo steste chiedendo inoltre, il suo film preferito è Tutti Insieme Appassionatamente, ed il libro che preferisce è The Power of Full Engagement di im Loehr e Tony Schwarz.