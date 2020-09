Gioco per PS4 e PS5 non ancora annunciato prima di Natale: criptico teaser di un insider

Durante i recenti PS5 Showcase non sono mancati gli annunci di nuovi giochi: gli utenti Sony possono dirsi certamente soddisfatti, visto che al lancio potranno mettere le mani su titoli come Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls, e nel periodo immediatamente successivo pure su Ratchet & Clank: Rift Apart, per non parlare delle terze parti.

Difficile lamentarsi della quantità, eppure Sony potrebbe avere in serbo dell'altro. A lanciare l'indiscrezione è stato il noto insider Tidux, che attraverso il suo profilo Twitter ha affermato che c'è un altro gioco per PS4 e PS5 non ancora annunciato in uscita prima delle vacanze natalizie. Ci piacerebbe dirvi di più, ma purtroppo non ha svelato null'altro e al momento non possiamo solo prendere quest'informazione per quella che è, una semplice indiscrezione non confermata proveniente da un insider che come sappiamo da anni ha una fama non proprio positiva, con un track record negativo accertato. Fatto sta che mancano ancora due mesi al lancio di PlayStation 5, e Sony ha tutto il tempo di mandare in onda un nuovo State of Play che potrebbe fungere da vetrina a questo fantomatico annuncio.

Cosa ne pensate? Di che gioco potrebbe trattarsi? C'è chi h avanzato l'ipotesi Silent Hill, visti e considerati gli insistenti rumor che lo vogliono in sviluppo esclusivamente per le piattaforme PlayStation... Prima di salutarvi vi ricordiamo che il lancio di PS5 è fissato per il 12 novembre negli Usa e il 19 novembre in Europa. La console sarà acquistabile al prezzo di 499,99 euro, e sarà affiancata da un modello Digital da 399,99 euro.