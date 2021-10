Un nuovo gioco PS5 o un remake PlayStation verrà annunciato da Sony a dicembre?

Il remake di un gioco per PlayStation verrà annunciato a dicembre stando a quanto dichiarato dal musicista irlandese Eabha McMahon, meglio conosciuto come AVA. L'artista ha dichiarato di aver scritto una canzone per un "grande remake" targato PlayStation che verrà annunciato nel periodo natalizio di quest'anno.

AVA fa sapere di non poter dire nulla a riguardo ma conferma che si tratta di "un grande remake" pronto a tornare, in realtà la dichiarazione non è chiarissima e c'è molta confusione a riguardo, il musicista ha parlato genericamente di un "Big Return", suggerendo quindi un grande ritorno, ma potrebbe trattarsi anche di un nuovo capitolo di una saga nota e non di un remake/remaster, l'unica certezza è che si tratterà di "qualcosa di grosso, veramente grande" stando alle parole dell'artista.

Il musicista fa sapere che il progetto in questione verrà annunciato "A Natale", in Irlanda le celebrazioni natalizie iniziano l'8 dicembre, da notare come il giorno successivo si terranno i The Game Awards 2021 e questa potrebbe essere la sede dell'annuncio. Non è da escludere invece il ritorno della PlayStation Experience, da tempo si parla di un nuovo evento Sony per fine anno, anche se al momento non è ancora stato annunciato niente di concreto a riguardo.