Un gioco Rockstar in VR e un nuovo Borderlands svelati da un curriculum?

Il curriculum dell'attore Michael Ursu svela la sua partecipazione a dei progetti videoludici non ancora annunciati, tra cui un misterioso gioco VR di Rockstar Games e un gioco di Borderlands non ancora annunciato.

Nel curriculum, l'attore cita un "Undisclosed Rockstar Games" ovvero un gioco Rockstar Games non ancora annunciato e che Ursu inserisce nella categoria dei progetti VR ai quali ha preso parte. Si tratta di un GTA in Realtà Virtuale? Della modalità VR di GTA VI? Oppure di un progetto del tutto nuovo? Al momento non ne abbiamo idea e ci limitiamo a riportare quanto dichiarato dall'attore.

Lo stesso curriculum poi svela anche altri progetti mai annunciato come un misterioso "Borderlands Project" e un gioco di HoYoverse non ancora svelato. Nel primo caso potrebbe trattarsi di Borderlands 4 o magari di un progetto non strettamente legato al mondo dei videogiochi, per quanto riguarda Hoyoverse invece, la compagnia potrebbe essere al lavoro su titoli diversi da Genshin Impact e Honkai Star Rail.

Certamente il riferimento a Rockstar Games è molto interessante considerando che l'unico progetto in Realtà Virtuale mai sviluppato dalla compagnia è L.A. Noire The VR Case Files uscito nel 2017 e accolto tiepidamente a livello commerciale, anche a causa di un mercato non particolarmente sviluppato all'epoca.