E se il gioco segreto di Capcom annunciato entro fine 2023 fosse il reboot di Dead Rising?

Capcom ha un gioco segreto da annunciare per il 2024 e lo farà entro la fine di quest'anno, dicono gli insider. No, Capcom non annuncerà Resident Evil Code Veronica Remake e a quanto pare nemmeno un nuovo Resident Evil.

In molti puntano all'annuncio di Monster Hunter Paradise, gioco che secondo alcuni rumor avremmo dovuto già vedere in azione al Tokyo Game Show dello scorso settembre, prima che il publisher cambiasse idea. O magari il gioco segreto è Dino Crisis Remake? O forse Deep Down, visto che il marchio è stato recentemente rinnovato per l'ennesima volta in dieci anni.

C'è però una opzione che nessuno considera ed è quella dell'annuncio del reboot di Dead Rising, la cui esistenza non è mai stata confermata ma solo rumoreggiata la scorsa primavera da Jez Corden di Windows Central e altre fonti.

Sarà dunque davvero Dead Rising il gioco misterioso in uscita nel 2024 e che Capcom potrebbe presentare ai The Game Awards dell'8 dicembre? Non ci sentiamo di escluderlo e anzi è molto probabile che la compagnia voglia rispolverare questo franchise, fermo da alcuni anni dopo la tiepida accoglienza e lo scarso successo commerciale di Dead Rising 4. E allora via di reboot, in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Sarà davvero così? Probabilmente lo scopriremo presto.