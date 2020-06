Session: il gioco di skate arriverà su Xbox One tramite l'Xbox Game Preview il 17 giugno

Dopo aver annunciato il ritardo dell'uscita su console Microsoft lo scorso ottobre, il simulatore di skateboarding di Crea-ture Studios sta finalmente per sbarcare su Xbox One il 17 giugno. Il gioco è stato lanciato per la prima volta per PC in accesso anticipato su Steam a settembre 2019.

"Ispirato all'età d'oro dello skateboard, l'obiettivo principale di Session è farti provare ciò che è veramente lo skate; una cultura incredibile in cui non ci sono altri obiettivi oltre a esprimere la tua creatività e raggiungere il successo attraverso il duro lavoro, la perseveranza e frammenti di follia per nessun altro oltre che a te stesso.", si può leggere sulla pagina ufficiale del gioco.

Il titolo è pesca a piene mani dalla serie Skate ed è stato protagonista di una campagna Kickstarter di successo. Session immergerà i giocatori in una New York virtuale riprodotta fedelmente in scala 1:1, con particolare attenzione per la zona di Manhattan. Al suo interno sarà possibile sfruttare un editor completo che permetterà agli utenti di creare dei video personalizzati con cui immortalare i trick più stupefacenti e condividergli con gli amici.

L'ultima opera di Crea-ture Studios arriverà grazie all'Xbox Game Preview, il servizio di Microsoft che permette ai giocatori di acquistare in anteprima titoli digitali in corso di realizzazione, partecipando così al processo di sviluppo e aiutando gli sviluppatori a rendere i giochi migliori. Per tutti coloro che volessero provare il gioco, inoltre, è disponibile sullo store una versione di prova gratuita.