Un gioco è sparito dal catalogo PlayStation Plus Extra ma nessuno sa perché

Come segnalato da Push Square, in queste ore Ys VIII Lacrimosa of Dana è stato rimosso dal catalogo PlayStation Plus Extra senza alcuna comunicazione da parte del publisher NIS America. Ma che cosa è successo esattamente?

A dire la verità nessun lo sa, Ys VIII Lacrimosa of Dana è (era) presente su PlayStation Plus Extra sin dalla scorsa estate, all'improvviso però il gioco è stato rimosso dal catalogo senza alcun preavviso, a differenza di quanto accaduto ad esempio con Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition o Red Dead Redemption 2, che avevano una data di rimozione bene in evidenza.

Perché NIS America ha rimosso Ys VIII Lacrimosa of Dana, per di più senza avvisare gli abbonati? In realtà anche l'editore è estraneo alla vicenda, come dichiarato da un portavoce di NIS America a Push Square:

"Ys VIII Lacrimosa of Dana è stato erroneamente rimosso da PlayStation Plus Extra, stiamo investigando per capire cosa sia successo. Non rimuoviamo giochi da nessuna piattaforma senza prima avvisare i consumatori tramite i nostri canali."

Che si tratti dunque di un errore commesso da Sony? NIS America aggiornerà i giocatori non appena ci saranno novità in merito, nel momento in cui scriviamo Ys VIII Lacrimosa of Dana non è effettivamente disponibile nel catalogo PlayStation Plus Extra.