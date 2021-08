Quale gioco di Super Mario comprare per Nintendo Switch?

Super Mario è da sempre la mascotte Nintendo ed è dunque naturale che su Switch siano usciti moltissimi giochi dedicati a Mario e agli altri personaggi del Regno dei Funghi.... ma quali sono quelli da comprare assolutamente?

Iniziamo citando ovviamente Super Mario Odyssey (49.99 euro in offerta su Amazon.it), da molti definito come il vero sequel di Super Mario 64: un platform 3D immenso e ricchissimo di attività, longevo (raccogliere tutte le lune vi porterà via interi mesi della vostra vita) e tecnicamente squisito.

Sicuramente consigliata anche la raccolta Super Mario 3D All-Stars (costa 49.98 euro su Amazon) che include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy usciti rispettivamente nel 1996 (N64) 2002 (GameCube) e 2007 (Wii). Consigliati anche New Super Mario Bros U Deluxe e Super Mario 3D World + Bowser's Fury (48.50 euro su Amazon), riedizioni di due giochi usciti su Wii U, nel secondo caso con tanto di contenuto inedito Bowser's Fury.

Se amate il multiplayer dovrete necessariamente tuffarvi su Mario Kart 8 Deluxe (49.99 euro su Amazon) e Super Mario Party, agli amanti dei giochi di ruolo consigliamo Paper Mario The Origami King e infine certamente da comprare è Mario + Rabbids Kingdom Battle, ideale per prepararsi al sequel (Mario + Rabbids Sparks of Hope) in arrivo nel 2022.