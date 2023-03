Gioco di Superman per PS5 rivelato da Microsoft al CMA? Tranquilli, è tutto un errore

Sony avrebbe in cantiere un gioco di Superman in esclusiva PlayStation 5. O almeno è quello che si potrebbe credere leggendo i documenti mandati da Microsoft al CMA in merito all'acquisizione di Activision Blizzard. La realtà dei fatti è ben diversa, purtroppo per i fan dell'iconico eroe DC Comics.

A quanto pare il nome di Superman compare per sbaglio nel documento di risposta al CMA: si tratterebbe di un semplice refuso, con i legali del colosso di Redmond che si sarebbero confusi nello scrivere il nome di Spider-Man. L'errore di battitura appare nella sezione 2.20 del testo ufficiale di Microsoft, dove si riporta che tra i grandi giochi Sony ci sono nome come God of War e "Superman". Gli avvocati volevano invece riferirsi al celebre supereroe Marvel, i cui giochi più recenti portano la firma di Insomniac Games e che si appresta a fare molto presto il suo ritorno con Marvel's Spider-Man 2 in uscita su PS5 nell'autunno 2023.

Nel documento pubblico, tra l'altro, il nome di Spider-Man compare più volte, laddove Superman viene citato in un'unica occasione, ad ulteriore riprova dell'avvenuto refuso. Insomma, niente da fare: almeno per il momento nessun gioco con l'eroe DC è ufficialmente in lavorazione e chissà se ne verrà mai realizzato uno nel prossimo futuro. Per ora si può solo sognare, magari attraverso la tech demo amatoriale di Superman in Unreal Engine 5 che immagina come potrebbe essere un gioco a lui dedicato.