Il gioco di Superman sviluppato da Rocksteady? Non è mai esistito, dice Jason Schreier

Prima dell'annuncio di Suicide Squad Kill the Justice League si vociferava insistenemente di un nuovo gioco di Superman sviluppato da Rocksteady, gli autori della serie di Batman Arkham. A quanto pare, non è mai esistito un progetto simile all'interno dello studio britannico, stando a quanto dichiara Jason Schreier.

Nel suo nuovo articolo pubblicato su Bloomberg, il noto giornalista ed insider videoludico ha affermato che il vociferato Superman World's Finest, così come era conosciuto il presunto gioco, non è mai stato preso in considerazione da Rocksteady. Nell'ultimo decennio - continua Schreier - la software house si è invece concentrata su una nuova IP, di cui non è mai giunta notizia, e naturalmente Suicide Squad Kill the Justice League.

"In realtà, Rocksteady non ha mai creato il pitch o lavorato ad un gioco di Superman, secondo persone che hanno familiarità con la strategia dell'azienda negli ultimi dieci anni. Dopo l'uscita di Arkham Knight nel 2015, lo studio ha iniziato a lavorare su un gioco VR di Batman e poi su un gioco multiplayer non annunciato ambientato in un franchise originale, di cui non è stato riportato in precedenza. Alla fine del 2016, un gioco di Suicide Squad presso lo studio di Warner Bros. Montreal è stato cancellato e la proprietà è stata successivamente ceduta a Rocksteady, che ha iniziato a lavorare sull'attuale iterazione nel 2017".

Cogliamo l'occasione per rimandarvi alla nostra Anteprima di Suicide Squad Kill the Justice League, per prepararvi al meglio all'imminente arrivo del nuovo gioco Rocksteady.