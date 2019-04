Gioco da tavolo di Bloodborne: la campagna Kickstarter a quota 1,4 milioni di euro!

Bloodborne, esordito sul mercato ormai da quattro anni circa, è riuscito a conquistarsi un posto molto speciale nel cuore di molti videogiocatori, che ancora oggi confidano che il titolo From Software possa un giorno ricevere un sequel.

In attesa di un eventuale Bloodborne 2, tuttavia, la community videoludica ha visto esordire una serie di interessanti progetti ispirati all'IP. Tra questi, troviamo Bloodborne: The Board Game, un gioco da tavolo dedicato all'universo narrativo del titolo. A lanciare l'iniziativa è CMON Games, che ha recentemente diffuso il primo Trailer di Bloodborne the Board Game. Per finanziare il progetto, quest'ultimo ha avviato una campagna Kickstarter dedicata, che, a quanto pare, ha riscosso un successo a dir poco notevole.



Nel momento in cui scriviamo, la campagna Kickstarter di Bloodborne the Board Game ha infatti raccolto l'impressionante cifra di 1,4 milioni di euro! Il progetto di CMON Games conta inoltre all'attivo più di 17.000 backers. Come se non bastasse, l'obiettivo iniziale, fissato a quota 200.000 dollari, è stato raggiunto in quattordici minuti a partire dall'avvio della campagna Kickstarter. Insomma, un successo di proporzioni significative, che dimostra ancora una volta l'apprezzamento che questa IP ha saputo suscitare nel pubblico.



Per i lettori più curiosi, cogliamo l'occasione per segnalare che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del gioco di carte di Bloodborne, realizzata da Giovanni Calgaro.