Il gioco da tavolo di Bloodborne si mostra nel primo trailer ufficiale

Nonostante siano passati quattro anni dal lancio, Bloodborne è ancora uno dei giochi più amati dall'utenza PlayStation 4. Il capolavoro di FromSoftware è ancora vivo nell'immaginario dei videogiocatori (e lo sarà ancora per molto, ci scommettiamo), pertanto non stupisce affatto che CMON Games abbia deciso di realizzare un nuovo gioco da tavolo.

Nell'attesa che Bloodborne: The Board Game debutti su Kickstarter il prossimo 23 aprile, il produttore ha deciso di fornire un assaggio delle dinamiche del gioco pubblicato il primo trailer ufficiale. CMON aveva già realizzato un adattamento dell'opera di Miyazaki, ma era un card game. Stavolta si tratta di un board game con tanto di statuine raffiguranti il cacciatore e le abominevoli bestie che è costretto ad affrontare nel suo cammino.

A detta dei suoi creatori, questo gioco non si focalizza esclusivamente sui combattimenti, ma anche sull'esplorazione e la scoperta. Si tratta di un action-adventure per 4 giocatori per il quale è stato messo a punto un sistema di tessere variabili, che mira a riprodurre il senso di scoperta del videogioco rendendo i singoli viaggi diversi gli uni dagli altri. "Fondamentalmente, ogni capitolo includerà un certo numero di tessere da utilizzare, in genere famose ambientazioni del gioco come la Grande Cattedrale o la Tomba di Oaden. I giocatori dovranno prendere un numero casuale di tessere e combinarle in pile a faccia in giù. Partiranno da una location, ma poi saranno chiamati a scoprire il mondo. Man mano che si muovono, dovranno pescare e girare una tessera, spostare la pedina su di essa, e cosi via, costruendo la mappa da esplorare", ha dichiarato il designer Michael Shinall.

L'obiettivo di CMON è quello di finanziare il progetto tramite una campagna Kickstarter. Il debutto con il reveal dei prezzi e dei tier è fissato per martedì 23 aprile.