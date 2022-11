Un gioco Tripla A di John Wick è possibile? Lionsgate ci sta pensando

Nonostante abbia riscosso successo sul grande schermo, la serie di John Wick non ha finora fatto particolare breccia in ambito videoludico. John Wick Hex è stato il videogioco più rilevante tra i pochi incentrati sul franchise con protagonista Keanu Reeves, ma non era comunque un progetto di grossa portata.

Tuttavia, le possibilità che un titolo AAA su John Wick possa prima o poi vedere la luce non sono del tutto remote: nel corso di una conference call con gli investitori, infatti, il CEO di Lionsgate Entertainment, Jon Feltheimer, ha infatti rivelato che la compagnia sarebbe interessata a dare vita ad un simile progetto e che starebbe già valutando alcune proposte da grosse software house. "Non voglio correre troppo, ma crediamo che ci sia la possibilità di tirare fuori un grosso gioco AAA da John Wick", afferma Feltheimer, che aggiunge: "Stiamo considerando alcune proposte, siamo certamente interessati nel farle progredire, ma in questo momento non voglio aggiungere altro".

Il CEO non ha rivelato dunque molti dettagli e nemmeno con quali studi Lionsgate sarebbe in contatto, tuttavia il fatto che ci siano ipotesi concrete sul tavolo potrebbe essere un primo passo verso la realizzazione di un videogioco di grossa portata legato a John Wick. In attesa di scoprire cosa accadrà in futuro, la nostra recensione di John Wick Hex per PS4 vi offre una panoramica dell'ultimo gioco incentrato sul celebre sicario.