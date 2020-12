Il Gioco della Vita esiste anche in versione videogioco?

Il Gioco della Vita è un gioco da tavolo della Hasbro che simula, proprio come dichiara il nome stesso, le dinamiche di cui è composta la vita con tanto di carriera lavorativa, famiglia e scelte da compiere. Ma esiste anche una versione virtuale?

Se non avete a disposizione il gioco in scatola oppure non avete un tavolo adatto per giocare con tabellone e pedine, potete divertirvi ugualmente coi vostri amici o in famiglia grazie alla versione in app, un vero e proprio videogioco che offre tutte le caratteristiche del gioco originale, e anche qualcosa in più.

Il Gioco della Vita per Android costa 2.99 euro e potrete giocarci su qualsiasi dispositivo, anche se non consigliamo di utilizzare gli smartphone a causa dello schermo di dimensioni ridotte. Il gioco è interattivo e animato in 3D, si può giocare in modalità locale, con un massimo di 3 persone per dispositivo, oppure in modalità multigiocatore online, competendo con sconosciuti o con un amico a distanza. I tanti minigiochi presenti all'interno contribuiscono a rendere ogni partita diversa dalla precedente, inoltre per comunicare è anche possibile inviare tramite chat diversi emote.



Al momento il videogioco de Il Gioco della Vita non è disponibile su PC o console ma solamente su smartphone e tablet con sistema operativo Android.