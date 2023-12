Che gioco è Watermelon Game, perché è così famoso e dove si scarica?

Fine anno, tempo di classifiche. E se guardate le classifiche dei giochi più scaricati da Steam, App Store, Google Play, Nintendo eShop e altri store digitali noterete un gioco presente praticamente ovunque: Watermelon Game, conosciuto anche come Suika Game. Ma di cosa si tratta, perché lo scaricano tutti?

Watermelon Game è un rompicapo giapponese a base di frutta uscito nel 2021 in Giappone e arrivato da poche settimane anche in Occidente, disponibile su tutti gli store in una moltitudine di versioni, sia gratuite che a pagamento.

Si tratta di un puzzle game immediato e divertente, dal funzionamento semplicissimo: raggruppa la frutta in una scatola e crea reazioni a catena con frutti dello stesso tipo per creare l'anguria definitiva e accumulare tantissimi punti. Ma se i frutti fuoriescono dalla scatola, scatta il game over.

Watermelon Game è diventato estremamente virale conquistando YouTuber, Streamer e TikToker. Il gioco ha totalizzato oltre cinque milioni di download ed ha generato numerosi cloni non ufficiali che hanno invaso tutte le piattaforme. Curiosità: Watermelon Game è anche nella top 10 dei giochi più cercati su Google nel 2023.

Potete scaricare l'originale Watermelon Game da Nintendo eShop al prezzo di 2.99 euro, oppure giocare alla versione online di Suika Game gratis. Presto il gioco dovrebbe arrivare anche su PlayStation Store mentre non è disponibile su Steam, su App Store e Google Play al momento trovate versioni non ufficiali mentre il gioco originale non è disponibile per il download su mobile in Europa.