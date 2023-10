Che fine ha fatto il gioco di Wonder Woman di Monolith?

Nel nostro mini-speciale dedicato ai 5 giochi simili ad Assassin's Creed abbiamo menzionato anche La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra, facendoci tornare in mente che gli autori di questi due giochi, i ragazzi di Monolith Productions, attualmente stanno lavorando a Wonder Woman: ma che fine ha fatto questo gioco?

Warner Bros. Games e Monolith Productions hanno annunciato il gioco di Wonder Woman quasi due anni fa, più precisamente nel corso della cerimonia dei Game Awards del 10 dicembre 2021. La presentazione è avvenuta con un semplice teaser trailer che si è limitato ad introdurre il modello dell'Amazzone Diana Prince, fedelissimo a quello presente nell'immaginario collettivo con il caratteristico costume rosso e blu e l'immancabile lazo d'oro.

In quell'occasione, il titolo è stato presentato come un gioco d'azione open world con una storia originale ambientata nell'universo DC, che calerà i giocatori nei panni di Diana di Themyscira in una lotta per riunire la sua famiglia Amazzone e gli umani del mondo moderno. Ad arricchire il tutto ci sarà il rodato Sistema Nemesi già visto nei due La Terra di Mezzo, un sistema procedurale che genera delle profonde connessioni con nemici ed alleati, che cambiano di partita in partita. Non sono mai state annunciate né la finestra di lancio, né le piattaforme di destinazione, sebbene PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC appaiano come le scelte più naturali possibili.

Da quell'ormai lontano dicembre del 2021, Monolith Productions s'è rintanata in un silenzio assordante senza mai effettuare annunci diretti ed ufficiali. Le poche altre informazioni in nostro possesso sono emerse da un serie di annunci di lavoro: da quello che abbiamo potuto apprendere leggendo le descrizioni delle posizioni lavorative ricercate, sembra che Wonder Woman sarà dotato di dialoghi procedurali, girerà sulla versione Firebird del motore grafico proprietario LithTech (già impiegata per L'Ombra della Guerra del 2017, quindi immaginiamo che sarà opportunamente potenziata) e che uscirà effettivamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

L'unica altra novità rilevante ha a che fare con l'apparizione di un artwork avvenuta lo scorso agosto sul profilo LinkedIn di James Philip Gentile, responsabile delle sessioni di motion capture di Monolith Productions. L'immagine è comparsa pochi giorni dall'inizio della Gamescom 2023, ma purtroppo nonostante il timing sospetto Wonder Woman non si è fatto vedere alla fiera tedesca.

Questo è tutto ciò che sappiamo di Wonder Woman. Il gioco si trova evidentemente nel pieno dello sviluppo, anche se i tempi ci sembrano ormai maturi quantomeno per una comparsata. Monolith Productions non pubblica un gioco da 2017, quindi è probabile che il gioco sia in lavorazione da molto tempo. La cerimonia Game Awards di dicembre 2023 potrebbe rappresentare una buona occasione, che ne dite? Lo scopriremo tra un paio di mesi.