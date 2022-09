Giorgia Meloni, la madre: il Reddito di Cittadinanza spinge i 18enni a videogiocare

Intervistata da la Repubblica sull'uscio di casa sua alla Garbatella, Anna Paratore - madre di Giorgia Meloni - ha rilasciato una dichiarazione che ha catturato anche l'attenzione di chi, come noi, scrive di videogiochi.

Comprensibilmente soddisfatta per la vittoria conseguita da sua figlia alla recenti elezioni politiche, che le ha spianato la strada verso la nomina alla presidenza del consiglio dei ministri, la Paratore si è mostrata solidale con una delle più grandi battaglia di Fratelli d'Italia e dell'intera coalizione di centrodestra, quella volta all'abolizione o quantomeno alla modifica del Reddito di Cittadinanza, da lei definito senza mezzi termini come una "vergogna".

Nello specifico, ha dichiarato: "Spero che elimini la vergogna del reddito di cittadinanza ai 18enni, che prendono i soldi per stare a casa a giocare ai videogiochi e dia quei soldi ai malati, agli anziani che non arrivano alla fine del mese, a chi ne ha davvero bisogno. Non a chi non ha voglia di lavorare".

Non è certamente nostra intenzione disquisire della validità o meno del Reddito di Cittadinanza, un argomento che non ci compete, ma certamente non ci fa piacere sentir parlare dei videogiochi come un esempio di accidia e indolenza, poiché riteniamo che non sia assolutamente così.