Giornalista entra nella blacklist di Sony per aver scritto del caso Quantic Dream

Nel corso delle ultime ore è esploso un caso: la software house capitanata da David Cage è stata accusata da alcuni ex membri (rimasti anonimi) di riservare ai suoi dipendenti un posto di lavoro tossico e nocivo.

La risposta di Quantic Dream non si è fatta attendere: la software house francese ha vigorosamente respinto le accuse di cui sopra, annunciando di voler andare incontro ad uno scontro legale.

Quindi, giunge ora un ulteriore risvolto: il giornalista di Le Mond, William Audureau, che per primo ha messo sotto i riflettori la notizia, è a quanto pare entrato a far parte della blacklist di Sony, che, evidentemente, non ne ha esattamente apprezzato l'operato. Audureau non potrà d'ora in avanti ricevere più informazioni o codici review dei giochi Quantic Dream, e consequenzialmente non potrà stendere la recensione di Detroit: Becom Human. La decisione di Sony è testimoniata dallo stesso giornalista, che ha brevemente riportato l'accaduto sul suo profilo Twitter.

Gli utenti di ResetEra fanno notare come il caso abbia già un precedente: dopo aver assegnato un punteggio di 60/100 ad Heavy Rain, i responsabili di GameKult dichiararono di aver subito un ban simile da parte del colosso nipponico. Staremo a vedere se la situazione si evolverà nuovamente nelle prossime ore.