Giovanni Malagò: "È una barzelletta che i videogiochi entrino alle Olimpiadi"

Due giorni fa, presidente del(Comitato Olimpico Nazionale Italiano), è stato ospite a Che Tempo che Fa. In questa occasione Fabio Fazio ha pensato bene di parlare, fra le altre cose, anche della possibilità di inserire gli eSport fra le discipline olimpioniche.

In questa breve conversazione il presentatore ha mantenuto sempre un tono fortemente sarcastico, aprendo la discussione con un "Come se la cava con gli Space Invaders?" e nominando in due occasioni Super Mario, gioco che, come sappiamo, ha ben poco da spartire con il concetto di eSport. Il presidente del CONI, dal canto suo, non ha speso belle parole sull'argomento, dichiarandosi favorevole all'introduzione di una regolamentazione ma dipingendo il fenomeno sotto una cattiva luce: "Nel mondo questi videogiochi li giocano milioni di persone, soprattutto ragazzi: è tutto sbagliato. Però mi permetto di dire: visto che sono comunque delle competizioni, e visto purtroppo che ci sono anche dei denari sopra, è meglio normarli, è meglio regolarli". Dopo aver parlato dell'inserimento di misure anti-doping, Malagò continua: "Detto questo, è una barzelletta che questi videogiochi, scusi se glielo dico, entrino alle Olimpiadi; stia tranquillo, questo problema non c'è".