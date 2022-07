Ci gira DOOM? Nuova puntata: lo storico shooter arriva anche da McDonald!

Dopo aver visto DOOM in azione su un frigorifero smart, è tempo che lo storico sparatutto di Bethesda raggiunga nuovi lidi per opera dei suoi inossidabili adepti.

Ormai diventata sport internazionale, la disciplina "Ma DOOM ci gira?" conta su di un nuovo campo da gioco. La dedizione dei fan dello sparatutto in prima persona ha infatti consentito il raggiungimento di un inedito traguardo. Impermeabile al passare degli anni, all'olio da frittura e alle bevande gassate, DOOM ha conquistato le postazioni self-service volte ad ospitare gli ordini degli avventori di McDonald. La nota catena di fast food apre dunque le porte al DOOM Guy, il cui hamburger preferito resta però avvolto nel mistero.



Ignota anche l'identità del cliente videogiocatore (o di un membro del personale?) che ha deciso di innalzare ulteriormente l'asticella della sfida a "Ma DOOM ci gira?", che ha già portato la community a dare il suo meglio in tutto il mondo. Certo, non è ben chiaro quale sistema di comando dovrebbe essere utilizzato per impartire ordini al DOOM Guy, ma forse non si tratta di un dettaglio così importante. "La vera arte non ha bisogno di proclami e si compie in silenzio", scriveva Marcel Proust, e non possiamo fare altro che essere d'accordo con il maestro della letteratura.



Dalle puntate precedenti, ricordiamo DOOM in azione su un test di gravidanza.