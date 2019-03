Come girano Sekiro e Resident Evil 2 in 8K? La risposta in un video

Se avete sempre desiderato vedere come girerebbe un videogame in 8K, ma il vostro PC a malapena regge il solitario di Windows, l'utente di YouTube ThirtyIR potrebbe avere la soluzione per voi. L'autore ha mostrato due video sul proprio canale in cui mostra due dei giochi del momento ai massimi settaggi.

Si tratta dell'ultima fatica di FromSoftware (l'avete letta la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice?) e Resident Evil 2 Remake, che lo youtuber ha fatto girare in 8K utilizzando due GPU Nvidia RTX Titan in SLI. Il titolo di FromSoftware sembra girare alla grande grazie alla compatibilità per la tecnologia SLI di cui è dotato, e nonostante alcuni piccoli problemi, regge i 60 FPS piuttosto stabilmente.

Non si può dire però lo stesso del remake di Capcom, che gira sui 35-53 FPS ed ha uno scaling intorno all'80-90% per la maggior parte del tempo, per cui ha più senso bloccarne il framerate a 40 FPS ed aspettare che Nvidia e Capcom migliorino il profilo SLI del gioco, qualora decidessero di farlo.

Il gaming in 8K è per il momento un lusso destinato a pochissimi, e presumibilmente lo rimarrà per un po', anche e soprattutto per lo sforzo economico che richiede (oltre al televisore e al PC performante, sono richieste due delle schede grafiche più potenti e costose sul mercato), ma è sempre interessante vedere fin dove possono essere spinti i limiti grafici dei videogiochi.

Per consolarvi, sapevate che ci sono voci secondo cui George R. R. Martin sta collaborando con FromSoftware?