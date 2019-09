Giratina in forma Alterata ritorna in Pokemon GO: dettagli su Raid e versione Shiny

Il team di Niantic Labs ha annunciato un nuovo evento speciale che avrà luogo all'interno di Pokemon GO: il protagonista assoluto è Giratina in forma Alterata.

Di ritorno dal Mondo Distorto, la creatura Game Freak è infatti pronta a fare ritorno nel gioco mobile, per consentire agli allenatori più coraggiosi si sfidarla in combattimento. Il Pokemon Leggendario di tipo Spettro/Drago apparirà all'interno dei Raid per un periodo di tempo limitato: ecco tutti i dettagli. Giratina, nella sua forma Alterata, sarà disponibile all'interno dei Raid da cinque stelle di Pokemon GO a partire dalle ore 22:00 italiane del prossimo lunedì 23 settembre. Il Pokemon Ribelle vi resterà disponibile per alcune settimane, abbandonando i Raid in data giovedì 17 ottobre, sempre alle ore 22:00 del fuso orario nostrano.



Gli allenatori interessati potrebbero inoltre volersi appuntare sul calendario il giorno 25 settembre: in questa data, infatti, tra le ore 18:00 e le ore 19:00, sarà aumentato il numero di Raid da cinque stelle all'interno del quale sarà possibile incontrare Giratina in forma Alterata. In chiusura, segnaliamo che nel corso dell'intero evento speciale, i giocatori più fortunati potrebbero riuscire ad imbattersi in una versione Shiny/Cromatica di Giratina in forma Alterata.



In attesa dell'inizio dell'iniziativa, vi ricordiamo che Mewtwo è protagonista dei Raid a cinque stelle. Niantic, inoltre, ha annunciato i primi dettagli sul Community Day di Pokemon GO di ottobre.