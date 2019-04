Giratina Forma Originale disponibile ora in Pokemon GO

Nella giornata di ieri Niantic Labs ha rimosso Giratina Forma Alterata dai Raid di Pokemon GO, il Pokemon è però ora disponibile nella sua Forma Originale e lo resterà fino alla fine del mese. Di seguito, tutti i dettagli.

"Il capo della tua squadra si è riempito di orgoglio quando hai sfidato Giratina nella sua Forma Alterata. Nonostante ciò, il Pokémon Ribelle nasconde ancora tanti altri misteri. Giratina è riemerso dal Mondo Distorto ed ha ripreso la sua Forma Originale, inoltre continuerà a mettere alla prova gli Allenatori fino al 29 aprile. Inizia a preparare la tua squadra in vista della battaglia contro questo Pokémon leggendario di tipo Spettro e Drago, scoperto nella regione di Sinnoh."

Giratina Forma Originale resterà quindi disponibile fino al prossimo 29 aprile nei Raid di livello cinque. Niantic Labs ha annunciato altre novità per Pokemon GO in arrivo nel 2019, maggiori dettagli verranno svelati giovedì 4 aprile, tra poche ore quindi ne sapremo certamente di più sui prossimi contenuti, le modalità e gli eventi di Pokemon GO in arrivo nei prossimi mesi.