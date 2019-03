Giratina ritorna finalmente in Pokemon GO, tutti i dettagli

Il capo della tua squadra di Pokemon GO si è riempito di orgoglio quando hai sfidato Giratina nella sua Forma Alterata. Nonostante ciò, il Pokémon Ribelle nasconde ancora tanti altri misteri...

Giratina è riemerso dal Mondo Distorto e si prepara a rovesciare le nostre certezze, ricomparendo nei raid nella sua Forma Alterata a partire dal 28 marzo e fino al 2 aprile. Al termine di questo periodo, riprenderà la sua Forma Originale e continuerà a mettere alla prova gli Allenatori fino al 29 aprile.

Orari e date

Giratina (Forma Alterata) : da giovedì 28 marzo 2019 alle 13:00 PDT (GMT -7) a martedì 2 aprile 2019 alle 13:00 PDT (GMT -7)

: da giovedì 28 marzo 2019 alle 13:00 PDT (GMT -7) a martedì 2 aprile 2019 alle 13:00 PDT (GMT -7) Giratina (Forma Originale): da martedì 2 aprile 2019 alle 13:00 PDT (GMT -7) a lunedì 29 aprile 2019 alle 13:00 PDT (GMT -7)

Inizia a preparare la tua squadra in vista della battaglia contro questo Pokémon Leggendario di tipo Spettro e Drago, scoperto nella regione di Sinnoh. Inoltre è ora in corso l'evento Equinozio di Primavera che si tiene in contemporanea con il Community Day di Treecko in programma per sabato 23 marzo. Per i giocatori di Pokemon GO si tratta di un weekend piuttosto impegnativo, siete pronti per tornare a caccia di Pokemon?