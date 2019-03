Giratina torna nei Raid di Pokemon GO a partire da oggi!

A partire da oggi, Gatina torna nei raid di Pokemon GO! La Forma Alterata sarà disponibile fino al 2 aprile mentre la Forma Originale resterà a disposizione fino al 29 aprile, di seguito tutti i dettagli diffusi da Niantic Labs.

"Ehilà, Allenatore! Il capo della tua squadra si è riempito di orgoglio quando hai sfidato Giratina nella sua Forma Alterata. Nonostante ciò, il Pokémon Ribelle nasconde ancora tanti altri misteri. Giratina è riemerso dal Mondo Distorto e si prepara a rovesciare le nostre certezze, ricomparendo nei raid nella sua Forma Alterata a partire dal 28 marzo e fino al 2 aprile. Al termine di questo periodo, riprenderà la sua Forma Originale e continuerà a mettere alla prova gli Allenatori fino al 29 aprile."

Aprile si prospetta un mese interessante per gli allenatori di Pokemon GO che potranno partecipare ai festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Terra ed al Community Day di Bagon, inoltre è ora disponibile l'evento Bacomania dedicato ai Pokemon di tipo Coleottero. Nonostante i numeri siano calati rispetto all'estate 2016, Pokemon GO è ancora oggi uno dei giochi mobile più apprezzati dai giocatori, specialmente in Giappone e Nord America, Niantic Labs ha promesso continui aggiornamenti anche dopo il lancio del nuovo Harry Potter Wizards Unite, in arrivo nel 2019.