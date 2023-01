Ecco i gironi della eSerie A TIM 2022/23: attenti a Juventus e Monza!

Ormai è tutto pronto per la eSerie A TIM 2022/23: il campionato virtuale di Lega Serie A su FIFA 23 coinvolgerà un totale di 14 squadre, escluse quelle legate in esclusiva a KONAMI ed eFootball, e inizierà il 31 gennaio dopo la suddivisione in due gironi.

Dopo la EA SPORTS eSupercup vinta dall’AC Monza Team eSports contro Juventus Dsyre, il campionato italiano inizierà martedì prossimo con questa struttura: nel girone A ci saranno Sampdoria eSports, Sassuolo eSports, U.S. Salernitana 1919 eSports, AC Monza Team eSports, Hellas Verona FC eSports, Fiorentina Esports e Bologna Fc 1909 eSports. Nel girone B, invece, troveremo US Cremonese eSports, Empoli Fc Esports, Juventus Dsyre, US Lecce eSports, Spezia Esports, Torino FC eSports, e Udinese eSports D-Link.

Naturalmente le squadre da tenere d’occhio sono Monza ed Hellas Verona nel Girone A, entrambe capaci di puntare al tricolore grazie ai loro giocatori: da un lato,Lucio “Hhezers” Vecchione e Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti hanno già mostrato le loro abilità durante la eSupercup sconfiggendo i bianconeri; dall’altro, Karim “Karimisbak” Rmaiti e Fabio “FabioRabi01” Rabindo sono player molto temuti che potrebbero guidare gli scaligeri fino alla vittoria della eSerie A dopo una finale persa lo scorso anno.

Juventus Dsyre resta il team più pericoloso che, con Fabio Denuzzo, Daniele “Danipitbull” Pinto e il giovane Sami “S4m” Sbaa scelto al draft, vuole davvero vincere il primo scudetto virtuale. Le sorprese sono però dietro l’angolo, con il Lecce che conta sul campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro, e il Torino che punta le sue fiches su Francesco “JustVirgil” Allocca e Valerio Monti.

Chi si aggiudicherà la eSerie A 2022/23? Non ci resta che seguire la competizione da fine gennaio.