Un giubbotto di pelle e una supercar con sei ruote nella nuova immagine di Cyberpunk 2077

I commercianti di giubbotti di pelle saranno i veri padroni di Night City, a giudicare dalla quantità di trench che CD Projekt continua a infilare nelle immagini di Cyberpunk 2077 come quella odierna in cui si può ammirare, tra le altre cose, anche una singolare supercar con sei ruote.

Il cattivissimo giubbotto di pelle del losco figuro immortalato nella nuova foto di CP2077 (esatto, esiste anche lo pseudo-acronimo social di Cyberpunk 2077!) vanta anche un accessorio desiderato da ogni amante dell'alta moda di Night City, ossia un bel fucile mitragliatore.

Per avere la meglio su queste montagne di muscoli, il nostro impavito eroe V dovrà spendere una fortuna in elementi di equipaggiamento e darsi da fare per stringere un legame con le diverse autorità e fazioni che comandano tra i bassifondi e i quartieri più chic della gigalopoli californiana. Chi vorrà smettere il cappotto da guerriero della notte e indossare i panni del netrunner, ovviamente, potrà farlo acquisendo esperienza e ottenendo i migliori giocattoli tecnologici di hacker e produttori di innesti cibernetici, come intravisto nelle recenti immagini con moto e nanofilamenti di V.

Gli sforzi compiuti dall'utente per evolvere le capacità cyber-omicidiarie del proprio personaggio saranno ampiamente ripagati dagli sviluppatori polacchi: decidendo di aggirare le difese del nemico di turno attraverso un approccio stealth, infatti, avremo la possibilità di spezzare il ritmo frenetico delle sparatorie azzerando temporaneamente la memoria dell'avversario e riprogrammarne le sinapsi al punto tale da indurlo al suicidio. Per capire quale scopo possa avere il doppio treno di gomme per le supercar di Cyberpunk 2077, invece, bisognerà attendere fino all'uscita del kolossal sci-fi di CD Projekt RED, prevista per il 16 aprile del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.