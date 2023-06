È il momento giusto per comprare un Assassin's Creed: i giochi sono in offerta ovunque!

In vista del sempre più vicino Ubisoft Forward 2023, che offrirà uno sguardo su giochi come Assassin's Creed Mirage, Project Jade e Nexus VR, la casa francese ha ben pensato di scontare gli episodi della serie su tutte le piattaforme offrendo a tutti i giocatori la possibilità di mettersi in pari con le vicende degli Assassini.

I videogiochi della serie Assassin's Creed sono in offerta su tutte le principali piattaforme di gioco. Su Steam possono vantare una vetrina interamente dedicata a loro, che mette risalto sconti appetitosi come Assassin's Creed Valhalla a 14,99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 11,99 euro, Assassin's Creed Origins a 8,99 euro e via via a scendere percorrendo a ritroso la saga. Se preferite, potete trovarli in offerta a prezzi equivalenti anche su Epic Games Store e Ubisoft Store.

Su Xbox Store, Assassin's Creed Valhalla è proposto a 17,49 euro, mentre Odyssey a 22,99 euro in edizione Ultimate e Origins a 19,99 euro in edizione Gold. I prezzi scendono ulteriormente per i vecchi capitoli della saga, come potete appurare direttamente sull'Xbox Store. Su PlayStation Store, gli sconti sono calati nel contesto dei Days of Play, ma purtroppo sono ridotti in numero. Se giocate sulle console di casa Sony potete scegliere solamente tra Assassin's Creed Odyssey a 13,99 euro e, se avete PlayStation Plus, Assassin's Creed Valhalla a 18,19 euro (altrimenti costa 44,09 euro).

Ne approfitterete per completare la vostra collezione di Assassin's Creed? Già che siamo in tema, vi ricordiamo che il prossimo episodio della serie, Assassin's Creed Mirage, verrà pubblicato su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 12 ottobre 2023. Il gioco tornerà a mostrarsi nella serata di lunedì 12 giugno in occasione dell'Ubisoft Forward (che seguiremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle 19:00), assieme all'episodio per dispositivi mobili Assassin's Creed Project Jade e al gioco in Realtà Virtuale per Meta Quest Assassin's Creed Nexus VR.